2020-02-14T18:48:12+03:00
Недвижимость

В Симферополе восстановили работу котельной крупнейшего микрорайона

В домах по улицам Бела Куна и Ковыльная скоро будет тепло
Анна КИРИЕНКО
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Подачу тепла в дома возобновят по мере спуска воздуха из систем. Фото: МинЖКХ РКПодачу тепла в дома возобновят по мере спуска воздуха из систем. Фото: МинЖКХ РК
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В Симферополе восстановлена работа котельной крупнейшего микрорайона. Жителям многоэтажек на улицах Бела Куна, Ковыльная и Николаевская в скором времени возобновят подачу тепла, сообщает канал «Крым 24».

Авария на теплопункте по ул. Фруктовая произошла 11 февраля. Без отопления остались десятки жилых многоэтажек, школы и детские сады. Работники «Крымтеплокоммунэнерго» залатали дыры в трубах. Сейчас слесари МУП «Киевский жилсервис» спускают воздух из внутридомовых отопительных систем, которые обеспечивают бесперебойную подачу теплоносителя.

Телефон аварийной службы МУП «Киевский жилсервис» 259-220; +79781079153

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ИСТОЧНИК KP.RU

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