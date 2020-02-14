В Симферополе восстановили работу котельной крупнейшего микрорайона
В Симферополе восстановлена работа котельной крупнейшего микрорайона. Жителям многоэтажек на улицах Бела Куна, Ковыльная и Николаевская в скором времени возобновят подачу тепла, сообщает канал «Крым 24».
Авария на теплопункте по ул. Фруктовая произошла 11 февраля. Без отопления остались десятки жилых многоэтажек, школы и детские сады. Работники «Крымтеплокоммунэнерго» залатали дыры в трубах. Сейчас слесари МУП «Киевский жилсервис» спускают воздух из внутридомовых отопительных систем, которые обеспечивают бесперебойную подачу теплоносителя.
Телефон аварийной службы МУП «Киевский жилсервис» 259-220; +79781079153
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ИСТОЧНИК KP.RU