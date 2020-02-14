2020-02-14T19:56:49+03:00
Общество

Установлено имя одного из пяти воинов, останки которых нашли при реконструкции центра Севастополя

Предположительно, это уроженец Украины Николай Гаврилович Чеховский
Анна КИРИЕНКО
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Бойца установили по номеру Ордена Красной Звезды.Фото: ForPostБойца установили по номеру Ордена Красной Звезды.Фото: ForPost
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В Севастополе установили имя одно из пяти красноармейцев, останки которых были обнаружены при реконструкции улицы Большая Морская. Уроженца Каменец-Подольской области Украины Чеховского Николая Гавриловича опознали по Ордену Красной Звезды.

Тела троих солдат были обнаружены накануне вечером во время строительных работ у площади Ушакова. Человеческие останки под ковшом экскаватора увидел один из рабочих, который обратился к поисковикам. Они уже нашли тела еще двоих солдат.

- Захоронены они, видимо, своими товарищами, потому что сверху останки были накрыты тканью от защитного костюма, – рассказала ForPost руководитель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Рядом с останками пятого бойца поисковиков ждала уникальная находка - Орден Красной Звезды, который имеет номер, позволяющий установить имя владельца.

Им оказался Чеховский Николай Гаврилович, 1916 года рождения. Старшина, командир башни Т-34, 2-й танковый батальон, 2-я танковая бригада Закавказского фронта на 1943 год. Свою награду боец получил за подвиг в боях при Минеральных водах 11-12 января 1943 года. Его экипаж уничтожил 3 пункта ПТО, 2 пулеметных точки с прислугой, до роты автоматчиков, 7 автомашин.

Теперь дело за поисками родных бойца на Украине. Фото: ForPost

Теперь дело за поисками родных бойца на Украине. Фото: ForPost

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ИСТОЧНИК KP.RU

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