Погода в Крыму на 16 февраля: До +11 градусов и облачно

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:37:57+03:00

Ветер будет дуть северо-восточный до 15 метров в секунду

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В Крыму 16 февраля до +11 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду. Осадков не ожидается, будет облачно, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +8 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Севастополе в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер подует северо-восточный до 11 метров в секунду. Днем до +8 градусов.

На ЮБК сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Днем до +10 градусов.

В Керчи 16 февраля небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 14 метров в секунду. Днем до +5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU