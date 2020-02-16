2020-02-16T10:30:09+03:00
Происшествия

В Керчи на пожаре спасли пенсионера

Мужчина спрятался в ванной и ждал спасателей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Керчи горел жилой дом. От возгорания пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит однокомнатная квартира в девятиэтажном доме на шоссе Героев Сталинграда. Произошло возгорание дивана и бытовых вещей.

Собственник квартиры находился в ванной комнате. 70-летнего мужчину вывели на улицу и передали сотрудникам скорой помощи.

- С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей" доставлен в отделение реанимации Керченской городской больницы, – говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь возгорания составила два квадратных метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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