2020-02-16T13:17:33+03:00
Общество

Установлены личности украинских браконьеров, задержанных в Азовском море

На борту у них было около 300 экземпляров камбалы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымФото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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Установлены личности украинских моряков, задержанных за браконьерство в Азовском море. Крымские пограничники задержали судно 15 февраля.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму сообщили, что на борту у браконьеров нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, которой запрещено ловить рыбу. При этом у моряков не было паспортов и судовых документов.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Павел Мельник сообщил, что все задержанные - жители села Райновка Приморского района в Запорожской области.

- Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они - жители села Райновка Приморского района Запорожской области, - написал нардеп на Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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