Крымские спасатели за неделю потушили 53 пожара

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:51:53+03:00

Было спасено семь человек

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю крымских спасателей 53 раза привлекали к тушению пожаров, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

17 из них - это пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности

- За неделю на пожарах было спасено семь человек, эвакуировано 29, погибли три человека, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого сотрудники чрезвычайного ведомства 16 раз оказывали помощь в ДТП, удалось спасти 16 человек, погибло три.

В горах было спасено три человека, проведено три поисково-спасательных операций.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU