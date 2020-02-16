2020-02-16T17:51:53+03:00
Общество

Крымские спасатели за неделю потушили 53 пожара

Было спасено семь человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Фото: пресс-служба МЧС РКФото: Фото: пресс-служба МЧС РК
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За минувшую неделю крымских спасателей 53 раза привлекали к тушению пожаров, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

17 из них - это пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности

- За неделю на пожарах было спасено семь человек, эвакуировано 29, погибли три человека, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого сотрудники чрезвычайного ведомства 16 раз оказывали помощь в ДТП, удалось спасти 16 человек, погибло три.

В горах было спасено три человека, проведено три поисково-спасательных операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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