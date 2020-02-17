2020-02-17T10:49:55+03:00
Общество

За налоговый долг подчиненного начальнику грозит штраф до 20 тысяч рублей

Прецедентов пока нет, но долгов накоплено на 1,6 миллиона рублей
Анна КИРИЕНКО
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За налоговые долги подчиненного отвечает его работодатель. Фото: ФНСЗа налоговые долги подчиненного отвечает его работодатель. Фото: ФНС
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Руководителям предприятий и организаций грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей за за налоговые долги подчиненных. Судебным приставам направлено 227 судебных актов на общую сумму 1,6 миллионов рублей по взысканию с работодателей долгов их сотрудников.

- В бюджет может быть взыскана не только сумма долга сотрудника, но и примененный к его работодателю штраф, - пояснили КП-Крым в пресс-службе республиканского управления налоговой. - Прецедентов пока не было, все работодатели ответственно относятся к требованиям, поскольку для наложения штрафных санкций даже решения суда не нужно.

При нарушении сроков уплаты налогов, сборов, страховых платежей, пеней и штрафов, по иску налоговиков суд выносит решение о взыскании долга за счет имущества должника. Этот вердикт направляется в адрес его работодателя для вычета средств из зарплаты сотрудника. Если работодатель в течение двух месяцев не исполняет судебное решение, в дело вступает служба судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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