Строителя трассы «Тарвида» нашли в бытовке без сознания

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:56:36+03:00

Мужчина отравился угарным газом, впал в кому и едва не замерз

Изменить размер текста: A A

Строителя участка трассы «Тарвида» в Ленинском районе Крыма в воскресенье утром нашли в бытовке без сознания. Мужчина отравился угарным газом, впал в кому и едва не замерз.

По информации КП-Крым, 56-летнего строителя в бытовке обнаружили его коллеги. Они же вызвали «скорую», которая увезла пострадавшего в Ленинскую центральную райбольницу. Медики диагностировали у него отравление угарным газом, кому I степени, переохлаждение.

Как сообщил КП-Крым пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров, пострадавший не работает в их организации и является сотрудником субподрядчика.

- В компанию, сотрудник которой пострадал, будет направлено обращение о необходимости усиления контроля над условиями труда и отдыха на производстве, - заключил Назаров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU