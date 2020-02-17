2020-02-17T12:56:36+03:00
Общество

Строителя трассы «Тарвида» нашли в бытовке без сознания

Мужчина отравился угарным газом, впал в кому и едва не замерз
Анна КИРИЕНКО
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Постарадавший является сотрудником субподрядной организации на строительстве "Тавриды"Постарадавший является сотрудником субподрядной организации на строительстве "Тавриды"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Строителя участка трассы «Тарвида» в Ленинском районе Крыма в воскресенье утром нашли в бытовке без сознания. Мужчина отравился угарным газом, впал в кому и едва не замерз.

По информации КП-Крым, 56-летнего строителя в бытовке обнаружили его коллеги. Они же вызвали «скорую», которая увезла пострадавшего в Ленинскую центральную райбольницу. Медики диагностировали у него отравление угарным газом, кому I степени, переохлаждение.

Как сообщил КП-Крым пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров, пострадавший не работает в их организации и является сотрудником субподрядчика.

- В компанию, сотрудник которой пострадал, будет направлено обращение о необходимости усиления контроля над условиями труда и отдыха на производстве, - заключил Назаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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