В санатории «Дюльбер» на ЮБК прошел турнир по дзюдо среди девушек

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:42:30+03:00

В соревновании приняли участие более 120 юных спортсменок из Крыма и материковой России

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С 14 по 16 февраля на спортивной базе санатория «Дюльбер, который входит в сеть «Курорты Крыма», состоялся традиционный турнир по дзюдо среди девушек «Снежная Королева-2020».

В соревновании приняли участие более 120 юных спортсменок из регионов Крыма, а также Анапы, Новороссийска, Астрахани и Тамани. Девушки выступали в трех возрастных категориях: 13-14, 12-11, а также 8 лет и младше. Турнир проходил два дня одновременно на двух татами.

- В ходе упорных и зрелищных поединков определились обладательницы 24 комплектов наград и титула «Снежная Королева».Призеры в торжественной обстановке получали медали и грамоты, а победительницы золотую медаль, памятную ленту, символическую корону от организаторов и цветочные букеты и сувениры от Гаспринского магазина «Корона», - сообщает пресс-служба ялтинской Федерации дзюдо.

Организаторами турнира традиционно стали сеть санаториев «Курорты Крыма», Ялтинская Федерация дзюдо, ДЮСК «Титан» и ГБУ РК «Спортивная школа № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU