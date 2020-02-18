Погода в Крыму 18 февраля: Без осадков и до +13

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:11:54+03:00

В Крыму сухо и безоблачно Фото: Анастасия ЖУКОВА

Вода в Ялте +9, в Азовском море +2

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Во вторник, 18 февраля, погода в Крыму будет безоблачной, дождей не ожидается.

- Область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму преимущественно сухую погоду. Восточный ветер умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье +4…+6; днем +8…+13, в горах +2…+7, - сообщает крымский гидрометцентр.

По всему полуострову - переменная облачность, никаких осадков.

Температура воды в Евпатории и Черноморском +5, в Севастополе +7, в Алуште и Феодосии +8. Теплее всего традиционно в Ялте, там водичка +9. В Азовском море всего +2, в Керченском проливе +3.

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ИСТОЧНИК KP.RU