Погода в Крыму 18 февраля: Без осадков и до +13
Во вторник, 18 февраля, погода в Крыму будет безоблачной, дождей не ожидается.
- Область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму преимущественно сухую погоду. Восточный ветер умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье +4…+6; днем +8…+13, в горах +2…+7, - сообщает крымский гидрометцентр.
По всему полуострову - переменная облачность, никаких осадков.
Температура воды в Евпатории и Черноморском +5, в Севастополе +7, в Алуште и Феодосии +8. Теплее всего традиционно в Ялте, там водичка +9. В Азовском море всего +2, в Керченском проливе +3.
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ИСТОЧНИК KP.RU