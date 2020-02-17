В Алуште дырявый дымоход погубил одного человека и четверых уложил в реанимацию

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:16:13+03:00

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В Алуште сегодня ночью в одном из частных домов произошла утечка угарного газа, в результате чего один человек погиб и четверо оказались в реанимации. Трагедия произошла на улице Саранчева, 18.

- В результате разрушения дымохода произошла утечка угарного газа, - сообщили КП-Крым в пресс-служба администрации Алушты. - Погиб мужчина, его жена с отравлением в реанимации. Там же еще трое пострадавших, проживавших в том же доме, но в другой квартире.

Все пострадавшие находятся в Алуштинской горбольнице. По информации властей, дом был газифицирован еще в 2001 году, но требования к содержанию дымовентиляционного канала одним из хозяев были не выполнены.

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ИСТОЧНИК KP.RU