2020-02-17T19:16:13+03:00
Общество

В Алуште дырявый дымоход погубил одного человека и четверых уложил в реанимацию

Утечка угарного газа произошла среди ночи
Анна КИРИЕНКО
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Дымовентиляционная шакта разрушилась и угарный газ пошел в квартирыДымовентиляционная шакта разрушилась и угарный газ пошел в квартирыФото: Валерия ПРОНИНА
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В Алуште сегодня ночью в одном из частных домов произошла утечка угарного газа, в результате чего один человек погиб и четверо оказались в реанимации. Трагедия произошла на улице Саранчева, 18.

- В результате разрушения дымохода произошла утечка угарного газа, - сообщили КП-Крым в пресс-служба администрации Алушты. - Погиб мужчина, его жена с отравлением в реанимации. Там же еще трое пострадавших, проживавших в том же доме, но в другой квартире.

Все пострадавшие находятся в Алуштинской горбольнице. По информации властей, дом был газифицирован еще в 2001 году, но требования к содержанию дымовентиляционного канала одним из хозяев были не выполнены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Алуште дырявый дымоход погубил одного человека и четверых уложил в реанимацию
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