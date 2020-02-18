2020-02-18T09:41:59+03:00
Происшествия

Выманила 50 тысяч долларов: Адвокат из Крыма пойдет в тюрьму за мошенничество

Женщине придется не только отсидеть, но и вернуть деньги
Анастасия ЖУКОВА
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Адвокат захотела легких денег. Зря.Адвокат захотела легких денег. Зря.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму адвокат решила заработать себе прибавку к жалованию, а получила тюремный срок.

Женщина попросила у клиента 50 тысяч долларов США якобы в качестве взятки полицейским и прокурору. Мол, за такую сумму должностные лица всенепременно согласятся не задерживать клиента или хотя бы не арестовывать его, и к уголовной ответственности привлекать не будут.

Взятку адвокат никому давать при этом не собиралась. Так, пообещала, чтобы выманить денежки.

Женщину вычислили сотрудники ФСБ, и она оказалась на скамье подсудимых. Железнодорожный районный суд г. Симферополя признал ее виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, после выхода на свободу она еще два года не сможет заниматься адвокатской деятельностью. Потерпевший подал на нее гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 900 000 рублей, его удовлетворили в полном объеме, передает пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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