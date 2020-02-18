2020-02-18T14:24:02+03:00
Общество

Черноморский флот возобновил поиски техники времен войны на морском дне

Работами занимается экипаж спасательного судна «Эпрон»
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Южного военного округаФото: пресс-служба Южного военного округа
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Часть Черноморского флота вышла в море, чтобы продолжить поиск военной техники времен Великой Отечественной войны.

Поисковыми работами занимается экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

По данным ЧФ, места, где нашли предметы времен войны, наносят на карты. Затем их обследуют водолазы, после этого решение о подъеме военной техники или ее фрагментов принимает специальная комиссия.

Работы на больших глубинах ведут с помощью телеуправляемого подводного аппарата, которое стоит на вооружении спасательного судна.

Напомним, что экипаж «Эпрона» недавно поднял со дна моря фрагменты фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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