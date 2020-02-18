Фотофакт: Как укладывают асфальт на седьмом этапе трассы «Таврида»
Готовность седьмого этапа «Таврида» составляет 87%
Готовность седьмого этапа «Таврида» составляет 87%.Фото: Михаил ПАТЛИС
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После зимнего перерыва строители трассы «Таврида» возобновили укладку асфальтобетона на строящихся участках, в частности на седьмом, севастопольском, этапе трассы.
После зимнего перерыва строители трассы «Таврида» возобновили укладку асфальтобетонаФото: Михаил ПАТЛИС
Укладка идет со средней скоростью 2 метра в минутуФото: Михаил ПАТЛИС
Общая длина этапа - 13,2 километраФото: Михаил ПАТЛИС
За февраль асфальтом покроют 3 километра дорогиФото: Михаил ПАТЛИС
ИСТОЧНИК KP.RU