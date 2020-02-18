2020-02-18T18:24:44+03:00
Общество

Фотофакт: Как укладывают асфальт на седьмом этапе трассы «Таврида»

Готовность седьмого этапа «Таврида» составляет 87%
Михаил ПАТЛИС
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Готовность седьмого этапа «Таврида» составляет 87%.Готовность седьмого этапа «Таврида» составляет 87%.Фото: Михаил ПАТЛИС
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После зимнего перерыва строители трассы «Таврида» возобновили укладку асфальтобетона на строящихся участках, в частности на седьмом, севастопольском, этапе трассы.

После зимнего перерыва строители трассы «Таврида» возобновили укладку асфальтобетона Фото: Михаил ПАТЛИС

После зимнего перерыва строители трассы «Таврида» возобновили укладку асфальтобетонаФото: Михаил ПАТЛИС

Укладка идет со средней скоростью 2 метра в минуту Фото: Михаил ПАТЛИС

Укладка идет со средней скоростью 2 метра в минутуФото: Михаил ПАТЛИС

Общая длина этапа - 13,2 километра Фото: Михаил ПАТЛИС

Общая длина этапа - 13,2 километраФото: Михаил ПАТЛИС

За февраль асфальтом покроют 3 километра дороги Фото: Михаил ПАТЛИС

За февраль асфальтом покроют 3 километра дорогиФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фотофакт: Как укладывают асфальт на седьмом этапе трассы «Таврида»
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