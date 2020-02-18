Крымский спикер о подготовке теракта в Керчи: Это вызов системе образования

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:13:29+03:00

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Угроза распространения терроризма через социальные сети является вызовом для системы образования. Такое мнение высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя арест в Керчи двух подростков, готовящих теракт.

- Социальные сети несут в себе колоссальную угрозу, и мы это знаем. Никто там ничего не фильтрует, все (пропаганда терроризма, - Ред.) вбрасывается и молодежь проникает туда, - считает глава республиканского парламента. - Для системы образования в мире в целом стоит серьезная задача, дойти до сердца каждого ребенка.

По словам спикера, с этой целью он выступил инициатором попечительских советов при образовательных организациях, чтобы взаимодействовать с педагогическим составом. - Кто первый видит ребенка? Учитель. Давайте вырастим учителя. Я очень хорошо знаю, как это работало тогда (в СССР, - Ред.) и сейчас это будет работать. Если ребенок вовлечен, то учитель первым поймет, что есть проблема.

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ИСТОЧНИК KP.RU