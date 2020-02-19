Прострелившая себе голову 6-летняя девочка находится в реанимации

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:20:13+03:00

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Шестилетняя девочка из Симферополя, которая случайно прострелила себе голову травматическим пистолетом, находится в реанимации.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного Минздрава, ребенок в стабильно тяжелом состоянии. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16 февраля симферопольский бизнесмен приехал со своей шестилетней дочерью в торговый центр, а ребенка решил оставить в салоне своего автомобиля.

В салоне иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Заскучавшая девочка нашла оружие и случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала ребенку в голову.

Медики госпитализировали ребенка с диагнозом очаговая травма головного мозга с открытой внутренней травмой.

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ИСТОЧНИК KP.RU