На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:33:20+03:00

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На ферме в селе Яковенково Ленинского района погибли 30 коров. Причину гибели выясняют специалисты Госкомитета ветеринарии Крыма и Роспотребнадзора.

- Со вчерашнего дня никто из животных не погиб, что исключает инфекционное начало. Животные сильно истощены, корма на ферме катастрофически мало. Они находились на свободном выгуле, а осенью было мало осадков, и трава не выросла, - рассказал КП-Крым глава профильного комитета Валерий Иванов.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы исключить смерть от инфекции. На место гибели животных отправилась спецтехника, которая дезинфицирует ферму и кремирует трупы коров.

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ИСТОЧНИК KP.RU