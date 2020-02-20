Первую гастрономическую карту Крыма презентовали на вставке «Крым. Сезон 2020»

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии «Крым. Сезон – 2020» презентовали первую полноценную гастрономическую карту Крыма. В каталог вошли более 1 тысячи объектов ресторанного и фермерского сектора, крымских специалитетов и аутентичных блюд.

Как рассказала соавтор проекта, глава Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. гастрономический путеводитель Крыма в бумажном варианте занял 144 страницы, и это не конечный объем: уже открылись новые объекты, и появились желающие войти в каталог. В электронном виде он доступен на сайте Фонда поддержки предпринимательства Крыма.

- Каталог полезен как для рестораторов, которые ищут свежую фермерскую продукцию, так и для фермерских хозяйств, нуждающихся в сбыте свих товаров, - отметила Возная. - Для туроператоров гастрокарта ценна точками общепита, где рады знакомить гостей с локальной крымской кухней, и фермерскими хозяйствами, готовыми показать, как выращивают локальные продукты.

Морепродукты, овощи, сыры, мучные изделия, растительное масло, ароматные травы и фрукты - все специалитеты разделены по региону произрастания и снабжены краткой историей с описанием полезных свойств и вкусовых качеств.

- Мы ведем переговоры о разработке мобильного приложения для гастрокарты и переводе каталога на три языка: английский, китайский и арабский. Также разрабатывается усеченная версия для удобства печати в буклетном варианте, - сообщила Возная.

Для удобства интернет-пользователей электронная версия гастрономической карты снабжена прямыми ссылками на сайт или страницу в соцсетях производителей и объектов ресторанного хозяйства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU