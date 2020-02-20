С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:01:00+03:00

Это связано с тем, что объект находится в аварийном состоянии

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В Симферополе с 21 февраля полностью перекроют мост на улице Гагарина, поскольку он находится в аварийном состоянии.

Как сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, в ближайшие дни начнутся работы по бетонированию опор моста, завершить их планируют к середине марта. А после подрядчик начнет монтаж балок.

- Жители смогут переходить сооружение по двум боковым пешеходным дорожкам. Администрации города, профильному министерству поставлена задача в максимально сжатые сроки завершить все необходимые работы и сдать объект в эксплуатацию, - уточнил Юрий Гоцанюк.

Напомним, мост через Салгир на улице Гагарина был перекрыт 30 ноября в связи с проведением капитального ремонта сооружения. Сначала завершить работы планировали к 15 декабря, но обнаружилось, что балки и опоры моста находятся в плохом состоянии. Потребовалась замена 28 балок моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU