С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
В Симферополе с 21 февраля полностью перекроют мост на улице Гагарина, поскольку он находится в аварийном состоянии.
Как сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, в ближайшие дни начнутся работы по бетонированию опор моста, завершить их планируют к середине марта. А после подрядчик начнет монтаж балок.
- Жители смогут переходить сооружение по двум боковым пешеходным дорожкам. Администрации города, профильному министерству поставлена задача в максимально сжатые сроки завершить все необходимые работы и сдать объект в эксплуатацию, - уточнил Юрий Гоцанюк.
Напомним, мост через Салгир на улице Гагарина был перекрыт 30 ноября в связи с проведением капитального ремонта сооружения. Сначала завершить работы планировали к 15 декабря, но обнаружилось, что балки и опоры моста находятся в плохом состоянии. Потребовалась замена 28 балок моста.
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ИСТОЧНИК KP.RU