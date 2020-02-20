В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские волонтеры начали реализацию проекта «Дорога милосердия». Как сообщила руководитель общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова, проект направлен на бесплатную стерилизацию домашних животных, которые живут у инвалидов, пенсионеров, в многодетных или малообеспеченных семьях Крыма.

Кроме того, детям хотят провести лекции об ответственном отношении к животным. Волонтеры готовы выезжать для стерилизации в самые отдаленные уголки полуострова.

- нас 17 поселений распределено на 9 месяцев. Будет выезд, например, в село Цветочное, где мы в школе проведем урок доброты: расскажем детям о важности животных в нашей жизни. Когда мы будем уезжать, в машине у нас будут сидеть кошки и собаки. Люди будут отдавать нам их на стерилизацию, - сообщила Людмила Милованова «Крымской газете».

По ее словам, из одного населенного пункта могут брать на стерилизацию 15-17 кошек и собак. Животных отвезут в клиники и через несколько дней после операции вернут владельцам.

До поездки в населенные пункты организаторы акции будут объявлять через администрацию, куда и к какому времени могут подойти местные жители с домашними питомцами. С собой нужно принести удостоверение о мере социальной поддержки.

На реализацию проекта «Дорога милосердия» выделено более 1,6 миллиона рублей, из них 1,1 миллиона – президентский грант, а остальное - средства общественной организации «Верный друг». До октября текущего года планируется стерилизовать 490 домашних кошек и собак.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU