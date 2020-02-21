«Мультик» из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана
Художница из Евпатории Ксения Симонова поздравила правителя королевства Бутан с днем рождения видеороликом, который нарисовала песком.
Мультик из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана .Художница из Евпатории познакомилась с королем Бутана и его семьей в 2015 году, получив приглашение на юбилей его отца. Видео: Ксения Симонова
Крымчанка познакомилась с королем и его семьей в 2015 году, когда получила приглашение на юбилей его отца.
-При личной встрече действующий монарх признался, что является ее подписчиком в YouTube», - рассказали друзья Ксении Симоновой.
Талантливую жительницу Евпатории путешествие в уникальную страну вдохновило на создание шедевра из песка, в котором она рассказала об основных вехах жизненного пути 40-летнего монарха.
СПРАВКА «КП»
Бутан – государство, расположенное на склонах Восточных Гималаев на высоте от 1,5 до 5 километров над уровнем моря. Добраться до Бутана лучше всего на самолете.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU