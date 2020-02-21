2020-02-21T12:48:23+03:00
Общество

«Мультик» из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана

В 8-минутном клипе показаны основные вехи жизни королевской особы [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Художница из Евпатории Ксения Симонова поздравила правителя королевства Бутан с днем рождения видеороликом, который нарисовала песком.

Мультик из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана .Художница из Евпатории познакомилась с королем Бутана и его семьей в 2015 году, получив приглашение на юбилей его отца. Видео: Ксения Симонова

Крымчанка познакомилась с королем и его семьей в 2015 году, когда получила приглашение на юбилей его отца.

-При личной встрече действующий монарх признался, что является ее подписчиком в YouTube», - рассказали друзья Ксении Симоновой.

Талантливую жительницу Евпатории путешествие в уникальную страну вдохновило на создание шедевра из песка, в котором она рассказала об основных вехах жизненного пути 40-летнего монарха.

СПРАВКА «КП»

Бутан – государство, расположенное на склонах Восточных Гималаев на высоте от 1,5 до 5 километров над уровнем моря. Добраться до Бутана лучше всего на самолете.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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