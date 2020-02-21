В Крым нагрянет ненастье: ураганный ветер, дождь и снег

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:53:58+03:00

В непогоду лучше отменить походы и поездки. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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На Крымском полуострове в ближайшие дни ухудшится погода. Местные синоптики обещают обильные осадки и усиление ветра до 30 метров в секунду.

- В связи с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона, 24 февраля и ночью 25 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Жителям и гостям полуострова надо набраться терпения, чтобы достойно вынести испытания сильным дождем, мокрым снегом. Скорость ветра (юго-западного с переходом на северо-западный) достигнет 25-30 метров в секунду.

Разгул природной стихии грозит гололедицей на дорогах, поэтому крымские спасатели просят соблюдать все необходимые меры предосторожности и без особой нужды не отправляться в пешие или автомобильные путешествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU