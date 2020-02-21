2020-02-21T13:53:58+03:00
Общество

В Крым нагрянет ненастье: ураганный ветер, дождь и снег

Непогоду ждут 24 февраля
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
В непогоду лучше отменить походы и поездки.В непогоду лучше отменить походы и поездки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

На Крымском полуострове в ближайшие дни ухудшится погода. Местные синоптики обещают обильные осадки и усиление ветра до 30 метров в секунду.

- В связи с прохождением быстродвижущегося атлантического циклона, 24 февраля и ночью 25 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Жителям и гостям полуострова надо набраться терпения, чтобы достойно вынести испытания сильным дождем, мокрым снегом. Скорость ветра (юго-западного с переходом на северо-западный) достигнет 25-30 метров в секунду.

Разгул природной стихии грозит гололедицей на дорогах, поэтому крымские спасатели просят соблюдать все необходимые меры предосторожности и без особой нужды не отправляться в пешие или автомобильные путешествия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крым нагрянет ненастье: ураганный ветер, дождь и снег
Глава Алушты: В Малореченском на пляже шторм размыл подпорную стену
«Мультик» из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана
«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров