2020-02-21T14:49:16+03:00
Происшествия

В Крыму бомж «надавал пинков» иномарке Land Cruiser на 155 тысяч рублей

Подозреваемого могут посадить в тюрьму на 2 года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО.Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО.
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В дежурную часть полиции Симферополя сообщили, что во дворе дома по улице Тургенева «избили» дорогой автомобиль, которые там был припаркован.

- Злоумышленник причинил владельцу автомобиля значительный материальный ущерб на сумму более 155 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские вычислили подозреваемого, которым оказался 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Задержанный признался в умышленном повреждении автомобиля. На него завели уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. По ч.1 ст.167 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемого взяли под стражу и отправили в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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