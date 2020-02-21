Крымчанку приговорили к обязательным работам за невыплату алиментов

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:54:30+03:00

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В Крыму мировой судья приговорил жительницу Ленинского района к 40 часам обязательных работ. Женщину наказали за злостное уклонение от выплаты алиментов собственным детям. Всего она задолжала свыше 86 тысяч рублей.

- В отделе судебных приставов по Ленинскому району находятся два исполнительных документа о взыскании с должницы в пользу органа опеки алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

Судебное приставы пытались вразумить женщину, но та даже не смогла вразумительно объяснить своего безразличие к детям, ни причин неуплаты алиментов.

В итоге дело дошло до протокола об административных правонарушениях. Если же она не захочет поработать на благо общества, то будет идти разговор об уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU