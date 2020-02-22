2020-02-22T08:27:39+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 февраля: До +8 градусов и дождь

Ветер будет дуть северо-восточный до 15 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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Днем будет облачно, возможен дождьДнем будет облачно, возможен дождьФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 22 февраля до +8 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 15 метров в секунду. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, возможен дождь.

В Симферополе в субботу до +5 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 13 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.

В Севастополе 22 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня небо будет скрыто за тучами, возможен небольшой дождь. Днем до +8 градусов, ветер будет дуть северо-восточный до 13 метров в секунду.

В Керчи до +5 градусов днем, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северный до 11 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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