В Симферополе в ДТП погиб человек

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:27:30+03:00

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В Симферополе на улице Глинки произошло ДТП в 8.07. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, авария случилась на улице Глинки. Столкнулись "Москвич" и погрузчик "Volvo BL6".

- Спасателям пришлось выезжать на место происшествия, деблокировать двух пострадавших из "Москвича", - уточнили в МЧС.

Пострадавшую пассажирку автомобиля "Москвич-2141" вытащили из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

На месте работают представители ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU