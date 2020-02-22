В Симферополе разыскивают собственника бесхозного лимузина

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:49:56+03:00

Он стоит на гостевой парковке на улице Эстонская

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В администрации Симферополя разыскивают собственников бесхозных автомобилей, стоящих на придомовых территориях, на проезжей части дороги или гостевых парковках.

Среди машин, собственников которых ищет администрация, оказался лимузин белого цвета "Линкольн Таун Кар", стоящий на улице Эстонская на территории гостевой парковки. Кроме того, беспризорными оказались несколько ГАЗов и легковых авто.

Как сообщили в администрации города, собственники автомобилей вправе отказаться от своего права собственности на транспортное средство в пользу муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Если владельцы машин не обратятся в департамент административно-технического контроля, авто эвакуируют на специализированную парковку.

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ИСТОЧНИК KP.RU