Генпрокурор РФ впервые прибыл в Крым с официальным визитом
Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые посетил Республику Крым после своего назначения.
В Симферополе Игорь Краснов встретился с предпринимателями и сказал, что крымским бизнесменам нужна поддержка. Предприниматели рассказали, что в работе они сталкиваются с административными барьерами и проблемами со строны контролирующих органов.
- Для меня очень важна обратная связь с предпринимателями. Я надеюсь, мы друг друга услышали. Я дал по результатам встречи ряд поручений прокурорам субъектов для того, чтобы они провели проверки и разобрались в ситуации. Я взял те ситуации, о которых говорили предприниматели, на свой личный контроль. Убежден, что мы разберемся, - сказал Генеральный прокурор Российской Федерации.
Во время визита Игорь Краснов также возложил цветы к Вечному огню в Симферополе вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU