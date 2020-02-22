2020-02-22T11:10:06+03:00
Общество

Генпрокурор РФ впервые прибыл в Крым с официальным визитом

Игорь Краснов встретился с предпринимателями и местными властями
Надежда ДАЦЮК
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Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генпрокурора РФ. Фото СКРИгорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генпрокурора РФ. Фото СКР
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые посетил Республику Крым после своего назначения.

В Симферополе Игорь Краснов встретился с предпринимателями и сказал, что крымским бизнесменам нужна поддержка. Предприниматели рассказали, что в работе они сталкиваются с административными барьерами и проблемами со строны контролирующих органов.

- Для меня очень важна обратная связь с предпринимателями. Я надеюсь, мы друг друга услышали. Я дал по результатам встречи ряд поручений прокурорам субъектов для того, чтобы они провели проверки и разобрались в ситуации. Я взял те ситуации, о которых говорили предприниматели, на свой личный контроль. Убежден, что мы разберемся, - сказал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Во время визита Игорь Краснов также возложил цветы к Вечному огню в Симферополе вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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