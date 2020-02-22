Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине грозит до 13 лет лишения свободы

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:19:49+03:00

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Экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому хотят дать до 13 лет лишения свободы на Украине.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря так называемой украинской "прокуратуры Автономной Республики Крым" Екатерину Диденко.

По ее словам, такого наказания для Михальчевского добавается прокурор.

- По статье "государственная измена" ходатайствовали о назначении обвиняемому наказания в виде 13 лет лишения свободы, - сообщила Диденко.

Судебное заседание по делу Михальчевского пройдет 7 апреля.

Напомним, экс-министра здравоохранения Крыма арестовали на Украине в январе 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и посягательству на территориальную целостность страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU