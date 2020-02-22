Между Симферополем и Керчью запустят рельсовый автобус

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:52:21+03:00

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Между Симферополем и Керчью планируют запустить рельсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

Министр транспорта республики Сергей Карпов и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин проехали между городами и проверили готовность железнодорожной инфраструктуры.

Администрации города Керчь дали поручение привести в порядок остановки общественного транспорта, дорожные знаки, парковки и пешеходные переходы, прилегающие к железной дороге.

Напомним, 7 марта запустятся рельсовые автобусы между Керчью и Анапой. Рельсовые автобусы будут ездить ежедневно: по два рейса в день с понедельника по четверг и три - с пятницы по воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU