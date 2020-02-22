Между Симферополем и Керчью запустят рельсовый автобус
Между Симферополем и Керчью планируют запустить рельсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
Министр транспорта республики Сергей Карпов и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин проехали между городами и проверили готовность железнодорожной инфраструктуры.
Администрации города Керчь дали поручение привести в порядок остановки общественного транспорта, дорожные знаки, парковки и пешеходные переходы, прилегающие к железной дороге.
Напомним, 7 марта запустятся рельсовые автобусы между Керчью и Анапой. Рельсовые автобусы будут ездить ежедневно: по два рейса в день с понедельника по четверг и три - с пятницы по воскресенье.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU