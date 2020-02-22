Украина усилила военный контроль на границах с Крымом

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:33:04+03:00

К патрулированию подключены сотрудники Херсонского и Бердянского пограничных отрядов

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Украинские пограничники сообщили об усилении контроля в Азовском и Черном морях, а также на границе с Крымом.

- Пограничниками Южного регионального управления и Регионального управления морской охраны проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны, - сообщили в Херсонском пограничном отряде Госпогранслужбы Украины.

К патрулированию также привлекли сотрудников Херсонского и Бердянского погранотрядов, а также украинские бронемашины "Козак" и легкомоторные самолеты Diamond DA.

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ИСТОЧНИК KP.RU