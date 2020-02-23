Сухо и тепло: Погода в Крыму на 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:04:34+03:00

Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На ЮБК днем воздух прогреется до 10 градусов тепла

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В Крыму 23 февраля синоптики не прогнозируют осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами скорость ветра будет достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, днем +5…+10 градусов.

В Симферополе сухо, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…+7°.

В Севастополе осадков тоже не предвидится. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0…-2, днем +6…+8.

- На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+10, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи 23 февраля тоже ухо, ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.

ИСТОЧНИК KP.RU