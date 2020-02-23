Девять дней на ответ: Аксенов поручил чиновникам реагировать на сообщения в соцсетях
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам правительства Республики отвечать на сообщения граждан в социальных сетях.
Для коммуникации с интернет-пользователями Крыма республиканские органы государственной власти заведут официальные аккаунты в «Одноклассниках», «BKонтакте»,
«Facebook», «Instagram». Любой крымчанин может задать вопрос чиновникам через одну из соцсетей.
- Подготовка и размещение ответа на сообщение из социальных сетей осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения из социальных сетей, - говорится в распоряжении главы республики.
В то же время на промежуточный ответ чиновникам отводится 7 дней.
В документе Сергей Аксенов рекомендует муниципалитетам последовать примеру республиканских органов власти и создать аналогичную систему реагирования на обращения из соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU