Девять дней на ответ: Аксенов поручил чиновникам реагировать на сообщения в соцсетях

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:13:14+03:00

Вопросы можно оставлять на официальных аккаунтах исполнительных органов РК в «Одноклассниках», «Bkонтакте», «Facebook» и «Instagram»

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам правительства Республики отвечать на сообщения граждан в социальных сетях.

Для коммуникации с интернет-пользователями Крыма республиканские органы государственной власти заведут официальные аккаунты в «Одноклассниках», «BKонтакте»,

«Facebook», «Instagram». Любой крымчанин может задать вопрос чиновникам через одну из соцсетей.

- Подготовка и размещение ответа на сообщение из социальных сетей осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения из социальных сетей, - говорится в распоряжении главы республики.

В то же время на промежуточный ответ чиновникам отводится 7 дней.

В документе Сергей Аксенов рекомендует муниципалитетам последовать примеру республиканских органов власти и создать аналогичную систему реагирования на обращения из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU