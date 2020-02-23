Минтранс: Общественный транспорт в Симферополе ходит до 23:30
Общественный транспорт в Симферополе стал курсировать в более позднее время.
Согласно ежедневному мониторингу, сейчас маршрутки в городе ходят в среднем до 22:00, а троллейбусы — аж до 23:30. При это еще полгода назад автобусы не выходили на городские маршруты после 21:00.
- На сегодняшний день автобусы и троллейбусы ГУП РК «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс» выходят на маршруты до 23.30, частные перевозчики оставляют до трети подвижного состава и в среднем на линиях до 22.00, - сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.
Ежедневный мониторинг работы общественного транспорта крымской столицы проводят контроллеры — они отмечают все прибывающие и отъезжающие автобусы. Кроме того, специалисты Минтранса Республики и профильного управления администрации города выборочно мониторят маршруты и конечные остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU