2020-02-23T12:23:34+03:00
Общество

Минтранс: Общественный транспорт в Симферополе ходит до 23:30

Автобусы остаются на маршрутах в среднем до 22:00
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Минтранса КрымаФото: пресс-служба Минтранса Крыма
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Общественный транспорт в Симферополе стал курсировать в более позднее время.

Согласно ежедневному мониторингу, сейчас маршрутки в городе ходят в среднем до 22:00, а троллейбусы — аж до 23:30. При это еще полгода назад автобусы не выходили на городские маршруты после 21:00.

- На сегодняшний день автобусы и троллейбусы ГУП РК «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс» выходят на маршруты до 23.30, частные перевозчики оставляют до трети подвижного состава и в среднем на линиях до 22.00, - сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

Ежедневный мониторинг работы общественного транспорта крымской столицы проводят контроллеры — они отмечают все прибывающие и отъезжающие автобусы. Кроме того, специалисты Минтранса Республики и профильного управления администрации города выборочно мониторят маршруты и конечные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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