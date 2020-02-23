В правительстве Крыма вслепую выбрали победителей фотоконкурса #МойКрым2020

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:03:43+03:00

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Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым подвело итоги фотоконкурса #МойКрым2020. Онлайн-трансляция финального этапа была доступна на официальной странице ведомства в Facebook.

Напомним, конкурс проходил с 17 января по 17 февраля в социальных сетях. Специальная комиссия сформировала список участников и оценила работы конкурсантов.

- Выбранным фотографиям были присвоены индивидуальные номера. По средством электронной рулетки random.org из 1263 участников отобраны 25 победителей, которые будут награждены дипломами и памятными подарками, - сообщает пресс-служба Мининформа Крыма.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

Справка «КП»

Фотоконкурс #МойКрым2020 был запущен в преддверии Дня Республики Крым. Основные задачи – формирование позитивного имиджа Республики Крым, выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, фотографов-любителей.

ИСТОЧНИК KP.RU