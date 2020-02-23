В Симферополе бездомный побил местного жителя и украл телефон

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:30:33+03:00

Ему грозит до 7 лет тюрьмы

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В Симферополе бездомный избил местного жителя и похитил мобильный телефон.

С заявлением в полицию обратился 41-летний симферополец. Он сообщил, что в темное время суток на одной из улиц крымской столицы неизвестный ударил его в лицо. От удара мужчина упал, а нападавший забрал телефон жертвы.

Правоохранители оперативно задержали 29-летнего мужчины без определенного места жительства — он уже сознался в содеянном. Бездомный сообщил, что похищенный телефон сдал в ломбард в Севастополе и уже успел потратить деньги.

На налетчика завели уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ - грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

- Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU