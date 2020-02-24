2020-02-24T12:08:26+03:00
Происшествия

В Феодосии к берегу прибило труп мужчины

Местный житель давно выказывал склонность к суициду
Анна КИРИЕНКО
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Тело мужчины прибило к берегу в поселке Приморское. Фото: МЧС РКТело мужчины прибило к берегу в поселке Приморское. Фото: МЧС РК
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В поселке Приморское под Феодосией к берегу прибило труп мужчины. Погибшим оказался 50-летний местный житель, который до этого не единожды выказывал желание свести счеты с жизнью.

Труп обнаружили днем 23 февраля. На место вызвали сотрудников МВД, МЧС и «скорой».

- Мужчина был в одежде, при нем находились документы, удостоверяющие личность, - рассказал КП-Крым начальник республиканской инспекции по маломерным судам Булат Каюмов.

Личность погибшего подтвердил прибывший на место участковый. Оказывается, местный житель давно хотел покончить с собой, на этот раз попытка удалась — фельдшер констатировал смерть. Обстоятельства гибели уточняются, но известно, что мужчина ушел из дома еще 21 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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