2020-02-24T15:44:46+03:00
Экономика

Крымских перевозчиков подозревают в картельном сговоре

Несколько операторов необоснованно повысили цены на междугородние поездки
Анастасия ЖУКОВА
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Поездки в Джанкой резко подорожалиПоездки в Джанкой резко подорожалиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В отношении нескольких крымских перевозчиков возбудили два антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на билеты. В частности, резко подорожали поездки из Симферополя в Ялту и Джанкой. Предпринимателей обвинили в картельном сговоре.

- Цены на бензин изменились на 10%, а стоимость билетов возросла на 30-40%. Мы увидели в этом согласованные действия, перевозчики сейчас обжалуют дело в суде, - рассказал в интервью КП-Крым руководитель УФАС по РК и Севастополю Евгений Костюшин.

Он также сообщил, что до сих пор идут суды по картельному сговору в отношении пяти топливных компаний из Крыма, которые в 2016 году синхронно повысили цены на бензин и газ в рознице, хотя никаких рыночных причин для этого не было.

Суд признал это повышение картельным сговором, но компании оспаривали это решение до последнего. За повышение цен на бензин предприниматели уже выплатили штрафы по решению суда, а дела по поводу повышения цен на газ еще рассматриваются.

- Штрафы в случае картельного сговора ощутимые – от 1% до 15% от оборотных средств компании, поэтому предприятия обжалуют их до последнего, - отметил Евгений Костюшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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