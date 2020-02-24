2020-02-24T16:00:33+03:00
Общество

Креатив от стоматологов: В Ялте яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей

По словам местных жителей, неподалеку находится стоматологическая поликлиника [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Борис Полегаев/"Подслушано Ялта"/"ВконтактеФото: Борис Полегаев/"Подслушано Ялта"/"Вконтакте
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В Ялте на улице одного из спальных районов яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей. Как сообщают местные жители, снимок сделан недалеко от стоматологической поликлиники.

- Не знаю, в какой стране, а тем более, в каком городе, такое может случиться? У ялтинской стоматологии яма на дороге - обычное дело для спальных районов города... Но засыпана она гипсовыми слепками чьих-то челюстей! Смекалка, позор или креатив? - делится своими размышлениями автор поста в местной городской группе.

Такой креативный «ремонт», конечно, вызвал волну обсуждений ялтинцев.

- Веселее было бы, если там засыпали бы яму зубами пациентов, - смеется один из подписчиков.

Фото: Ирина Миколайчук/"Подслушано Ялта"/"Вконтакте

Фото: Ирина Миколайчук/"Подслушано Ялта"/"Вконтакте

- И что? Это же не челюсти, а всего лишь слепки. Это мусор гипсовый, на них нет фото «хозяина» челюстей. Яму заделали, чем могли, - делится другой комментатор.

Некоторые пользователи соцсетей назвали такой креатив «русской смекалкой», а другие порадовались, что яму засыпали не здоровыми зубами, а гипсовыми слепками.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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