Керченский музей оказался собственником легендарного снимка «Знамя над Рейхстагом»

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:32:09+03:00

В 90-х годах музейщики выкупили около 400 работ фотографа Евгения Халдея

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Уникальные снимки фотохроники Великой Отечественной войны хранятся в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи. Негативы и фотографии в 90-х годах были выкуплены у фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, который вел фотолетопись событий 1941-1945 годов.

Как рассказал КП-Крым старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Санжаровец, около 400 фотографий были выкуплены у автора еще при жизни: Халдей предложил приобрести фотовыставку, которая экспонировалась в Ливадийском дворце.

- Выставка, закупленная в конце 80-х годов, обошлась городу в 2,5 тысяч рублей - это стоимость половины «Жигулей», - отметил Санжаровец. - Собирали всем миром: деньги выделил «Советский комитет защиты мира», отдельные предприятия и учреждения, к этому процессу был подключен горком партии. Перевозку из Ливадии оплачивал Керченский историко-культурный заповедник.

Впоследствии коллекция разрослась до 500 экземпляров. На ее основе составлен альбом «Дороги войны Евгения Халдея» к 75-летию Победы.

В издание, за редким исключением, вошли снимки из музейных запасников. Исключения касаются соавтора текста Анны Ефимовны Халдей, дочери фотографа. Часть негативов остаются у нее в личном архиве, и редкие снимки решили опубликовать.

В коллекции музея уникальные снимки военного фотокорреспондентаФото: Анна КИРИЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU