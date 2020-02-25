2020-02-25T08:32:09+03:00
75 лет Великой Победы

Керченский музей оказался собственником легендарного снимка «Знамя над Рейхстагом»

В 90-х годах музейщики выкупили около 400 работ фотографа Евгения Халдея
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Евгений Халдей снимает Нюрнбергский процесс. Фото ВКИКМЗЕвгений Халдей снимает Нюрнбергский процесс. Фото ВКИКМЗ
Изменить размер текста:

Уникальные снимки фотохроники Великой Отечественной войны хранятся в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи. Негативы и фотографии в 90-х годах были выкуплены у фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, который вел фотолетопись событий 1941-1945 годов.

Как рассказал КП-Крым старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Санжаровец, около 400 фотографий были выкуплены у автора еще при жизни: Халдей предложил приобрести фотовыставку, которая экспонировалась в Ливадийском дворце.

- Выставка, закупленная в конце 80-х годов, обошлась городу в 2,5 тысяч рублей - это стоимость половины «Жигулей», - отметил Санжаровец. - Собирали всем миром: деньги выделил «Советский комитет защиты мира», отдельные предприятия и учреждения, к этому процессу был подключен горком партии. Перевозку из Ливадии оплачивал Керченский историко-культурный заповедник.

Впоследствии коллекция разрослась до 500 экземпляров. На ее основе составлен альбом «Дороги войны Евгения Халдея» к 75-летию Победы.

В издание, за редким исключением, вошли снимки из музейных запасников. Исключения касаются соавтора текста Анны Ефимовны Халдей, дочери фотографа. Часть негативов остаются у нее в личном архиве, и редкие снимки решили опубликовать.

В коллекции музея уникальные снимки военного фотокорреспондента Фото: Анна КИРИЕНКО

В коллекции музея уникальные снимки военного фотокорреспондентаФото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У крымчанки изъяли более 30 килограммов краснокнижного осетра
Сразу семь городов Крыма вошли в ТОП 10 популярных мест отдыха в марте
В Крыму на пожаре погиб человек
Возле аквапарка в Евпатории построят очистные сооружения
Керченский музей оказался собственником легендарного снимка «Знамя над Рейхстагом»
Погода в Крыму 25 февраля: Дожди, сильный ветер
В аварии в Керчи погиб водитель легковушки
Крупнейший банк России не работает в Крыму из-за санкций, но выдает кредиты обходным путем
На Украине объявили в розыск главу штаба «Самообороны Севастополя»
Крымское УФАС: Перевозчиков нужно лишить права самостоятельно устанавливать цены
Креатив от стоматологов: В Ялте яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей
Крымских перевозчиков подозревают в картельном сговоре
В ГИБДД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Не хватало денег на алкоголь: Симферополец отобрал у пенсионерки сумочку