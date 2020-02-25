2020-02-25T16:49:52+03:00
Политика

В парламенте Крыма поблагодарили Киев за пиар курортов полуострова

Украинскую сторону возмутило присутствие Крыма на общем стенде туристических регионов РФ в Белграде
Анна КИРИЕНКО
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Украинскую сторону возмутило присутствие Крыма на общем стенде туристических регионов РФ в БелградеУкраинскую сторону возмутило присутствие Крыма на общем стенде туристических регионов РФ в БелградеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Государственном совете Крыма поблагодарили украинскую сторону за повышение внимания к туристическому потенциалу полуострова.

Обеспокоенность официального Киева присутствием Крыма на стенде РФ международной выставки в Белграде увеличило интерес к региону.

- Не знаю другой темы, которая так привлекает внимание как потенциальных отдыхающих, так и наших партнеров на Украине, - отметил глава парламентского комитета по туризму Алексей Черняк. - За участие Крыма в выставке в Сербии посла уже вызвали на ковер в Киеве, а получили эффект бумеранга - привлекли дополнительное внимание к туристическим возможностям.

Со своей стороны министр курортов Вадим Волченко добавил, что на выставке в Белграде был реальный интерес сербских туристов к Крыму при развитии транспортной логистики вполне возможно наращивать туристический поток из Сербии.

Крым впервые участвовал в международной туристической выставке «Sajam Turizma» в Белграде, которая проходила 20-23 февраля. Курортно-туристический потенциал полуострова был представлен на едином стенде Российской Федерации.

24 февраля МИД Украины пригласило посла Сербии на Украине Ацу Йованович, чтобы выразить глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде названия и символики «так называемой Республики Крым».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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