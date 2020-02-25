2020-02-25T17:29:05+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 26 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонтных работ на электролиниях
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"
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26 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества. Свет отключат энергетики, которые приводят в порядок трансформаторные подстанции и электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00 ул. Гоголя, 16/7-16(чет); ул. Самокиша/ул. Пушкина 24/23; ул. Самокиша, 20/13, 24-32 (чет), 27-29 (нечет); ул. Жуковского, 20.

СЕВАСТОПОЛЬ

С 08.00 до 17.00 пр-т Античный 52, 62, 60, 66-70 (чет), 64-А; ул. Челнокова 19, 27, 29, 17 ( ООО «Инициатива») с 9.00 до 17.00 ул. Айландовая,12-14; пер. Мореходный, 2-14,1-5; ул. Мореходная, 60-А, 94-Б, 62-102, 21-41,91; проезд Троицкий, 2-12,15-А,1-3,9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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