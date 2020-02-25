В Крыму рассчитывают на рост туристического потока из-за коронавируса

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:16:35+03:00

Любителям отдыха на теплых морях пора привыкать к Северному Причерноморью

Изменить размер текста: A A

В Крыму рассчитывают на рост туристического потока в этом курортном сезоне из-за коронавируса в Китае.

Не задействованные самолеты с международных рейсов планируется поставить на внутренние направления.

- Не только Китай, в Италии закрыты 13 городов и тенденция идет не детскими шагами, - отметил в комментарии КП-Крым глава комитета Госсовета РК по туризму Алексей Черняк - Радоваться тут особо нечему, но сейчас идет разговор о том, чтобы те борта, которые летали по этим направлениям, ставить на внутренние направления. Это приведет к падению цены на билеты, и большинство наших сограждан выберут южные регионы страны, а мы получим определенное количество дополнительных отдыхающих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU