2020-02-25T19:18:02+03:00
Происшествия

Недавно освободившийся зек попытался изнасиловать 17-летнюю крымчанку

Жительница Севастополя смогла отбиться от нападавшего
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ЕТВ / ForPostФото: ЕТВ / ForPost
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В Севастополе зек, освободившийся из мест не столь отдаленных, попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, которая ждала общественный транспорт на автобусной остановке по улице Горпищенко.

- Злоумышленник повалил ее на землю, зажав рот, и попытался совершить в отношении девушки насильственное преступление. Однако она оказала активное сопротивление, после чего нападавший скрылся, - рассказали ForPost в Следственном комитете.

Несостоявшегося насильника задержали. Оказалось, что мужчина вышел на свободу всего три месяца назад. Судим был неоднократно. На момент ареста работал слесарем, но, видимо, вольная жизнь пришлась ему не по нутру: если в суде докажут его вину, то мужчина снова отправится в колонию за покушение на изнасилование несовершеннолетней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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