«И так много!»: Крымский интернат попросил не отдавать им детские вещи

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:05:27+03:00

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В социальных сетях в последние дни активно распространяют просьбу о помощи дому-интернату для малышей «Ёлочка». Мол, нуждается учреждение в детских вещах, особенно на девочек.

Многие мамы Крыма уже готовы ринуться в детский дом с подарками, но оказалось, что сообщение, которое активно репостят в группах, - фейк.

- Мы никого не просили и не уполномочивали на такие действия. Когда нам звонят и предлагают вещи, мы даже отказываем, потому что их много. Необходимости в этом нет: с вещами и продуктами у нас все нормально, - заверил Крымскую газету главный врач ГБУЗ РК «Дом ребенка Ёлочка» Александр Васюков.

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ИСТОЧНИК KP.RU