Компания Win mobile к 8 Марта разыгрывает «красивые» мобильные номера
Крымский мобильный оператор Win mobile разыгрывает три сертификата на «красивые» эксклюзивные номера телефона, которые легко запомнить.
Акция приурочена к грядущему празднику – Международному женскому дню.
Для участия в розыгрыше необходимо до 10:00 5 марта подписаться на официальную группу Win mobile ВКонтакте, поставить лайк записи об акции и репостнуть ее на стену в своем аккаунте.
Победителей определят с помощью рандомайзера 5 марта, предварительно проверив репост на стене пользователя - страница участника как минимум в этот день должна быть открытой.
Победитель сможет забрать сертификат на бесплатный «красивый» номер лично в фирменных офисах продаж и обслуживания Win mobile в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и сразу подключить на удобный тариф до 9 марта включительно.
- Не забудьте с собой паспорт, - напомнил мобильный оператор.
* на правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU