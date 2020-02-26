2020-02-26T10:27:37+03:00
Новости компаний

Компания Win mobile к 8 Марта разыгрывает «красивые» мобильные номера

Принять участие в розыгрыше могут все пользователи ВКонтакте
Степан ОСТИНОВ
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Победителей определят с помощью рандомайзера 5 марта.Победителей определят с помощью рандомайзера 5 марта.
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Крымский мобильный оператор Win mobile разыгрывает три сертификата на «красивые» эксклюзивные номера телефона, которые легко запомнить.

Акция приурочена к грядущему празднику – Международному женскому дню.

Для участия в розыгрыше необходимо до 10:00 5 марта подписаться на официальную группу Win mobile ВКонтакте, поставить лайк записи об акции и репостнуть ее на стену в своем аккаунте.

Победителей определят с помощью рандомайзера 5 марта, предварительно проверив репост на стене пользователя - страница участника как минимум в этот день должна быть открытой.

Победитель сможет забрать сертификат на бесплатный «красивый» номер лично в фирменных офисах продаж и обслуживания Win mobile в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и сразу подключить на удобный тариф до 9 марта включительно.

- Не забудьте с собой паспорт, - напомнил мобильный оператор.

* на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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