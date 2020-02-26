Коронавирус не дал Крыму показать свою курортную привлекательность
Министерство курортов и туризма Крыма отказалось от рекламного тура в Тюменскую область из-за опасения распространения коронавируса.
В 28 километрах от Тюмени находится лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, определенный как базовый для карантина вывезенных из Китая граждан.
Как рассказал КП-Крым министр курортов республики Вадим Волченко, в рамках соглашений о сотрудничестве с Ленинградской, Новосибирской, Свердловской областями, Республикой Татарстан, Тюменской, Иркутской, Кемеровской областями, Республикой Саха-Якутия запланированы выезды с презентацией возможностей санаторно-курортного комплекса Крыма.
- На первый выезд у нас стояла Тюменская область, но в связи с тем, что там достаточно высокий уровень опасности по коронавирусу, пришлось отменять эту командировку, - пояснил министр. - Но следующие запланированы.
Вместе с тем, он уверен, что Крым надежно защищен от проникновения инфекции.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU