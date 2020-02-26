2020-02-26T18:11:36+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 27 февраля частично отключат электричество

Перебои возникнут из-за ремонтных работ
Надежда ДАЦЮК
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе и Севастополе 27 февраля частично отключат электричество Перебои возникнут из-за ремонтных работ 27 февраля, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики полуострова приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00 ул. Гоголя, 16/7- ул. Самокиша/ул. Пушкина, 24/23; 16(чет); ул. Самокиша, 20/13, 24-32, 27, 29; ул. Жуковского, 20.

С 9.00 до 12.00 ул. Б. Хохлова, 60-84, 105-129; ул. З. Рухадзе, 50-78, 57-79, 84, 85, 88, 96; ул. И. Голубца, 40-62, 3-23; ул. О. Кошевого, 94, 96, 101-105; ул. Родионова, 68, 70; ул. Симферопольская, 52-70, 55-69; ул. Туркенича, 19/65; ул. Тюленина, 58-62(чет), 57-81(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

С 08.00 до 17.00 пр. Генерала Острякова 64 (ООО «Экватор»).

С 09.00 до 17.00 ул. Мечникова, 15-47, 47-а.

С 12.00 до 15.00 с. Ново-Бобровка: ул. Герасина, 6-8, 1-3, 7-21; пер. Жасминовый, 2-4,1-3; ул. Гористая, 2, 8, 7-11; ул. Садовая,15; ул. Баденкиной, 2-26,1-Б,1-27; ул. Изумрудная, 2-8,1-7.

С 13.00 до 16.00 - ул. 40 лет Октября, 8-32, 36-46,11-21; ул. Гончарная, 2-6; ул. Коммунаров, 4-14,15-А, 7-15; ул. Спартаковская, 10, 1-7.

С 09.00 до 13.00 - ул. Новикова, 62-б, 58-76, 53-а, 51-69, 71, 75-77, 82-А,104-А, 80-102,108-110; пер. Новикова, 2-16, 20-24, 9-А, 7-А, 7-9, 27. ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3.

С 09.00 до 17.00 ул. Баздыревой, 2-Б, 2-18, 56, 7-Б, 3-А, 1-19, 59; пер.Сельский, 3, 7; ул. Севастопольская, 6-ж; с. Тыловое: пер. Земляной, 2-а, 2-8, 16, 1-7; пер. Плодовый, 2-а, 4, 8, 1-9; ул. Стахановская, 2-8, 1-13 ,34-А, 22-а, 28/2, 28-Б, 10-22, 28-3,15-А,15-17; пер. Малиновый,2-12, 3-21.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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