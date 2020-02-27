2020-02-27T06:28:12+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 февраля: До +15 градусов и дождь

Объявлено штормовое предупреждение, ветер будет дуть юго-западный до 25 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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Будет облачно, во второй половине дня возможен дождьБудет облачно, во второй половине дня возможен дождьФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 27 февраля будет облачно. Небо затянет тучами, местами пройдет дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 25 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 20 метров в секунду. Днем до +15 градусов.

В Севастополе в четверг переменная облачность, без осадков. Вечером пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до + 14 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 17 метров в секунду.

На ЮБК 27 февраля облачно, к вечеру, возможно, пройдет дождь. Ветер днем будет дуть юго-западный с порывами до 25 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +15 градусов.

В Керчи в четверг переменная облачность, без осадков, ветер днем будет дуть южный до 17 метров в секунду. Днем до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 27 февраля: До +15 градусов и дождь
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