Погода в Крыму на 27 февраля: До +15 градусов и дождь
В Крыму 27 февраля будет облачно. Небо затянет тучами, местами пройдет дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 25 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 20 метров в секунду. Днем до +15 градусов.
В Севастополе в четверг переменная облачность, без осадков. Вечером пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до + 14 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 17 метров в секунду.
На ЮБК 27 февраля облачно, к вечеру, возможно, пройдет дождь. Ветер днем будет дуть юго-западный с порывами до 25 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +15 градусов.
В Керчи в четверг переменная облачность, без осадков, ветер днем будет дуть южный до 17 метров в секунду. Днем до +15 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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