Город Саки вошел в четверку популярных курортов в России для лечения в марте

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:48:06+03:00

Туристы в Масках бронируют отдых в среднем на 15 суток Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

В среднем семья бронирует от 15 ночей и тратит по 550 рублей в сутки

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Крымский город Саки вошел в топ-4 курортов, популярных в России для лечебного отдыха в марте. Рейтинг составлял сервис бронирования жилья tvil.ru.

Так, на первом месте оказался Кисловодск. Там семья бронирует в среднем 5,3 ночи и платит за сутки 1058,8 рубля. Город Саки оказался на четвертом месте - там семья в среднем тратит 550 рублей и бронирует 15 ночей.

Также в топ попали Пятигорск и Железноводск в Ставропольском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU