Город Саки вошел в четверку популярных курортов в России для лечения в марте
В среднем семья бронирует от 15 ночей и тратит по 550 рублей в сутки
Туристы в Масках бронируют отдых в среднем на 15 сутокФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Крымский город Саки вошел в топ-4 курортов, популярных в России для лечебного отдыха в марте. Рейтинг составлял сервис бронирования жилья tvil.ru.
Так, на первом месте оказался Кисловодск. Там семья бронирует в среднем 5,3 ночи и платит за сутки 1058,8 рубля. Город Саки оказался на четвертом месте - там семья в среднем тратит 550 рублей и бронирует 15 ночей.
Также в топ попали Пятигорск и Железноводск в Ставропольском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU